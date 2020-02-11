Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Sahte hesapla il genelinde kar tatili ilan ettiler!

Sahte hesapla il genelinde ilan ettiler!

Valiliğinin hesapları taklit edilerek il genelinde okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği ilan edildi. Birçok medya kuruluşu sahte hesapla yapılan paylaşımı gerçek sanarak yayın organlarına taşıyınca Valilikten yalanlama geldi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.2.2020 21:52 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 22:15 ABONE OL
Sahte hesapla il genelinde kar tatili ilan ettiler!

Tokat Valiliğine ait sosyal medya hesapları, valilik logosu kullanılarak benzer hesap isimleri ile taklit edildi. Taklit hesapta il genelindeki tüm okullarda kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği paylaşıldı. Birçok medya kuruluşu ve internet sitesinin de durumu haberleştirmesiyle birlikte Tokat Valiliği tarafından eğitime il genelinde ara verildiğine dair haberlerin asılsız olduğu bilgisi paylaşıldı.

TOKAT VE AMASYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? AMASYA VE TOKAT’TA 12 ŞUBAT ÇARŞAMBA VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Öte yandan, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Tokat'ta 12 Şubat 2020 Çarşamba günü için gerçekten eğitime ara verilen yerler ise Turhal, Yeşilyurt ve Artova ilçelerindeki taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ve Zile ilçe genelindeki tüm okullar olduğu bilgisi paylaşıldı. Yağışın devam ettiği kent genelinde eğitime ara verilen bölgelerin tamamının 23.00'da açıklanacağı bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte hesapla il genelinde kar tatili ilan ettiler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN