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'de baharın habercisi papatyalar ayında çiçek açtı

'nin birçok yerinde soğuk ve karlı hava hüküm sürerken 'nın ilçesinde, bağ, bahçe ve yol kenarlarında papatyalar açtı. mevsiminde açan papatyalar görenleri şaşırttı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.2.2020 17:59 ABONE OL

Sarıgöl'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kırlarda papatyalar erken açtı. Gündüz, güneşin yüzünü gösterdiği saatlerde hava sıcaklığının 15 dereceye kadar yükseldiği ilçede, bağ, bahçe ve yol kenarlarında 'baharın müjdecisi' papatyaları görenler, şaşkınlık yaşadı.

Türkiye'nin bir çok yerinde soğuk ve karlı hava hakimken yalancı bahara aldanan papatyaların erken çiçek açtığını belirten üzüm üreticisi, 61 yaşındaki Şükrü Garip, "Papatyaları görünce bahar gelmiş gibi hissettim. Kış ayında kırların sarı-beyaz renkli papatyalarla dolması bizlere sürpriz oldu. Doğa bize iyi de bir görsel şölen sunuyor" dedi.

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Sarıgöl'de baharın habercisi papatyalar kış ayında çiçek açtı
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