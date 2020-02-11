BİM 14 Şubat aktüel ürünler kataloğu! Sevgililer Günü'ne özel BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan katalog vatandaşlara cazip ürünler ile indirim fırsatları sunuyor. Cuma günü raflarda yerini alacak olan ürünler özellikle Sevgililer Günü için birçok indirimli ürüne sahip olacak. Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda; Premium Mermer Desenli Orta Sehpa, 2'li Premium Mermer Desenli Zigon Sehpa, Premium TV Sehpası, Blender Set Rhapsody gibi ürünler yer alırken her kesime ve her cebe hitap ediyor. Haberimizin devamından 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 14 ŞUBAT CUMA

Haberimizin içeriğinden BİM 14 Şubat aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.