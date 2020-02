Simit Sarayı şimdi de 6. Cadde’de

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın dört kıtasında yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin ihraç ettiği en önemli markalardan biri olan Simit Sarayı, yatırım yapmaya devam ediyor. New York'taki ilk mağazasını 5. Cadde'de açarak ABD pazarına giren Simit Sarayı, dünyanın en çok turist ağırlayan şehirlerinden birisi olan ve kültür, moda, medya ve finansın kalbi olarak bilinen New York 6. Cadde'de de mağazasını açtı.Açılışta misafirler gün boyu Simit Sarayı'nı ziyaret ederek mönüdeki lezzetleri deneyimlediler. Simit Sarayı'nda kahvaltı, simit, börek, kurabiye, dürüm, kruvasan, çörek, kek, pasta ve ekmeklerin yanı sıra sıcak-soğuk sandviç çeşitleriyle hem göze hem damağa hitap eden seçenekler yer alıyor.Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, "Bugün dünyanın her kültürüne, her coğrafyasına lezzetlerimizi beğendiriyor olmaktan gururluyuz. Kısa zamanda yeni pazarlara da giriş yapacağız. Mevcut pazarlarımızda da yatırımlarımız sürerek ülkemiz için üretmeye, çalışmaya ve katma değer sağlamaya devam edeceğiz" dedi.