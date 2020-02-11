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ve ’ta yarın okullar tatil olacak mı? Yozgat ve Sivas’ta Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Ülke genelindeki sert hava koşulları özellikle öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Kar tatili için merakla bekleyen öğrenciler ve velileri gelecek resmi açıklamayı beklerken aynı zamanda kendi illerindeki okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Yurt genelinde pek çok ilde pek çok okulun tatil edilmesinin ardından ve ’ta yaşayanlar araştırmalarına hız kazandırdı. Bu iki il için hava koşulları sert ve yoğun geçerken arama motorlarında kendi illerindeki okulların tatil olup olmadığını araştırıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve illerin valiliklerinden gelen açıklamalara göre; Sivas ve Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? Yozgat ve Sivas’ta Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Giriş Tarihi: 11.2.2020 15:30 ABONE OL
Sivas ve Yozgat’ta yarın okullar tatil olacak mı? Yozgat ve Sivas’ta Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Ülkemizin genelinde yaşanan sert ve yoğun hava koşulları herkesi olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle Sivas ve Yozgat gibi kış aylarının sert geçtiği iki ilin bazı ilçelerinde kar yağışının sert etkisi görülmekte. Bu bölgelerde yaşayanlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve valilikten gelecek resmi açıklamayı beklerken arama motorlarında "Yozgat ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı?" araştırması yapıyorlar. Öğrenciler ve velilerin meraklı bekleyişi sürerken Sivas ve Yozgat'ta Çarşamba okullar tatil olacak mı?

SİVAS VE YOZGAT'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Haberimizin detaylarından Yozgat ve Sivas'ta okulların tatil olup olmadığı bilgisine ulaşabilir, konu ile ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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Sivas ve Yozgat’ta yarın okullar tatil olacak mı? Yozgat ve Sivas’ta Çarşamba okullar tatil olacak mı?
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