Sivas ve Yozgat’ta yarın okullar tatil olacak mı? Yozgat ve Sivas’ta Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Ülkemizin genelinde yaşanan sert ve yoğun hava koşulları herkesi olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle Sivas ve Yozgat gibi kış aylarının sert geçtiği iki ilin bazı ilçelerinde kar yağışının sert etkisi görülmekte. Bu bölgelerde yaşayanlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve valilikten gelecek resmi açıklamayı beklerken arama motorlarında "Yozgat ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı?" araştırması yapıyorlar. Öğrenciler ve velilerin meraklı bekleyişi sürerken Sivas ve Yozgat'ta Çarşamba okullar tatil olacak mı?

SİVAS VE YOZGAT'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Haberimizin detaylarından Yozgat ve Sivas'ta okulların tatil olup olmadığı bilgisine ulaşabilir, konu ile ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz.