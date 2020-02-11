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Son dakika: Akdeniz'de yeni bir daha! ve son depremler

tarafından elde edilen son dakika verilerine göre, Akdeniz'de 3.6 şiddetinde yeni bir meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 9.8 km olarak açıklarken büyüklüğünü ise 3.6 olarak duyurdu. Bölgede, dün geceden bu yana artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor. Bilindiği gibi, dün gece saatlerinde 5.1 şiddetindeki deprem büyük panik yaratmıştı. Yaşanan bu son sarsıntı da çevre il ve ilçelerden hissedilirken, panik yarattı. İşte, ve Kandilli Rasathanesi dakika dakika son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 11.2.2020 16:17 ABONE OL
Son dakika: Akdeniz'de yeni bir deprem daha! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Akdeniz yeni bir deprem ile daha sallandı. Kandilli Rasathanesi tarafından elde edilen son dakika verilerine göre, 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 9.8 km derinlikte olduğu bildirilen sarsıntının, çevre il ve ilçelerden de hissedildiği bilgisine ulaşıldı. Bilindiği gibi, dün gece saatlerinde Akdeniz'de yaşanan 5.1 büyüklüğündeki deprem büyük panik yaratmıştı. Yaşanan bu son sarsıntı da çevre il ve ilçelerde yaşayan vatadanşları tedirgin etti.

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ülkemiz kara sınırları içerisinde olan son depremler anlık olarak takip ediliyor ve aktarılıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM KIRIK TÜRLERİ

Üç çeşit kırık tipi bulunmaktadır. Bunlar; Eğim atımlı ters kırık, eğim atımlı normal kırık ve doğrultu atımlı kırıklardır.

Yeryüzünde pek çok deprem eğim atımlı ve doğrultu atımlı faylardaki kırıklar sonucunda meydana gelmektedir.

Artçı depremler

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak şiddet olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.

Deprem fırtınası

Belirli bir bölgede meydana gelen depremler dizisidir. Artçı sarsıntılardan farkı tek bir depreme bağlı olmayışlarıdır. Esas depremden sonra ondan daha yüksek şiddette artçılar meydana gelmezken deprem fırtınalarında bu mümkündür. Deprem fırtınasına örnek olarak 2004 yılında Yellowstone Ulusal Parkında meydana gelen sismik aktiviteleri verebiliriz.

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Son dakika: Akdeniz'de yeni bir deprem daha! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
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