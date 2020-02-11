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Son dakika haberi: 'da kan donduran cinayet! 9 yaşındaki Muhammed'i 11 yaşındaki ablası...

'dan kan donduran bir son dakika haberi geldi. Çevredeki komşuların bir evden gelen sesler üzerine ekiplere haber vermesinin ardından 9 yaşındaki uyruklu çocuk evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemeden küçük Muhammed'in vücudunda darp izleri olduğu öne sürülürken çocuğun anne ve babasının gözaltına alındığı bildirildi. Mahallede yaşayan vatandaşların iddiasına göre ise anne ve babanın çocuklarını dilendirdiği öne sürüldü. Cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki küçük Muhammed'in ölüm nedeni olarak ise 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldüğü iddiası kan dondurdu. Kesin ölüm nedeninin tespiti için küçük çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı. İşte son dakika haberi ile ilgili ortaya atılan iddiaların detayları…

Giriş Tarihi: 11.2.2020 23:36 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 23:37 ABONE OL
Son dakika haberi: Bursa'da kan donduran cinayet! 9 yaşındaki Muhammed'i 11 yaşındaki ablası...

'nın Gemlik ilçesinden gelen son dakika cinayet haberi duyanların kanını dondurdu. İddiaya göre Eşref Dinçer Mahallesi 127 nolu Sokak'ta komşuların bir evden gelen bağrışma seslerini ihbar etmesi üzerinde olay yerine gelen ekipler evin içerisinde 9 Yaşındaki Muhammed Hüseyin'in cansız bedenine ulaştı. Minik Muhammed'i 11 yaşındaki ablasının boğarak öldürdüğü öne sürülürken küçük çocuğun anne ve babası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda ise 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeninde kesik ve yanık izlerine rastlandı. Aynı zamanda çevrede yaşayan vatandaşlar çocuğun anne ve babası tarafından dilendirildiğini iddia etti. Küçük Muhammed'in cansız bedeni kesin ölüm nedeni bulunması için adli tıp morguna kaldırıldı. İşte gelen son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

KORKUNÇ İDDİA! KÜÇÜK MUHAMMED'İ 11 YAŞINDAKİ ABLASI…

Çocuğun anne ve babası savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Mahalleli gözaltı sırasında anneye tepki göstererek çocukları dilendirdiğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Muhammet Hüseyin ile birlikte yaşayan baba ve üvey annesini ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

İşte diğer detaylar…

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Son dakika haberi: Bursa'da kan donduran cinayet! 9 yaşındaki Muhammed'i 11 yaşındaki ablası...
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