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Haberi: Parkta dayak yiyen bir kadını kurtarmak isterken katil olmuştu! ’in annesi konuştu

Konya’da üniversite sınavına hazırlanan , parkta dayak yiyen bir kadını kurtarmak isterken katil olmuş ve tüm Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Olay Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesindeki parkta gerçekleşti. Üniversite sınavına hazırlanan fen lisesi öğrencisi Kadir Şeker, parkta şiddet gören bir kadını kurtarmak için olaya müdahale etti. Bu sırada kadını döven Özgür’ı çıkan arbede sonucu bıçaklayan Şeker tutuklanarak ceza evine gönderildi. Türkiye’nin gündemine oturan bu olay ilgili gelişmeleri yakından takip edilirken, Kadir Şeker’in annesi Zeliha Şeker ise oğlunu karakoldan hastaneye sevk edilirken gördü ve aralarında geçenleri şöyle anlattı: İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 11.2.2020 07:47 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Parkta dayak yiyen bir kadını kurtarmak isterken katil olmuştu! Kadir Şeker’in annesi konuştu

Konya'da üniversite sınavına hazırlanan , parkta eşi tarafından dayak yiyen bir kadını kurtarmaya çalışırken katil oldu. Olay Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesindeki parkta gerçekleşti. Sokak ortasında eşi tarafından dayak yiyen bir adamı uyararak kavgayı ayırmak isteyen Kadir Şeker, çıkan arbede sonucunda yanında taşıdığı bıçakla Özgür Duran'ı bıçakladı. Özgür Duran kalbine saplanan bıçak neticesinde hayatını kaybetti. Türkiye'nin gündemine oturan olay ile ilgili soruşturma devam ederken, 20 yaşındaki Kadir Şeker'in annesi Zeliha Şeker konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şeker, "Biz köydeydik. Gittiği dershane ve ders çalıştığı kütüphane teyzesinin evinden uzaktaydı. Kütüphanede geç saatlere kadar çalışıyordu. Gideceği yol uzaktı. Başına bir şey gelir diye endişe ediyorduk. Teyzesi de ben de o eve gelmeden uyumazdık. O gün çok rüzgâr vardı. Telefonda konuştuk. 'Yavrum çok bekleme, erkenden eve git' dedim." dedi ve devam etti. İşte haberinin ayrıntıları…

KADİR ŞEKER'İN ANNESİ KONUŞTU! PARKTA DAYAK YİYEN BİR KADINI KURTARMAK İSTERKEN…

Kadir'in annesi Zeliha Şeker, oğlunu karakoldan hastaneye sevk edilirken gördü, aralarında geçenleri şöyle anlattı:

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Son Dakika Haberi: Parkta dayak yiyen bir kadını kurtarmak isterken katil olmuştu! Kadir Şeker’in annesi konuştu
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