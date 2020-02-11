Son Dakika Haberi: Parkta dayak yiyen bir kadını kurtarmak isterken katil olmuştu! Kadir Şeker’in annesi konuştu

Konya'da üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, parkta eşi tarafından dayak yiyen bir kadını kurtarmaya çalışırken katil oldu. Olay Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesindeki parkta gerçekleşti. Sokak ortasında eşi tarafından dayak yiyen bir adamı uyararak kavgayı ayırmak isteyen Kadir Şeker, çıkan arbede sonucunda yanında taşıdığı bıçakla Özgür Duran'ı bıçakladı. Özgür Duran kalbine saplanan bıçak neticesinde hayatını kaybetti. Türkiye'nin gündemine oturan olay ile ilgili soruşturma devam ederken, 20 yaşındaki Kadir Şeker'in annesi Zeliha Şeker konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şeker, "Biz köydeydik. Gittiği dershane ve ders çalıştığı kütüphane teyzesinin evinden uzaktaydı. Kütüphanede geç saatlere kadar çalışıyordu. Gideceği yol uzaktı. Başına bir şey gelir diye endişe ediyorduk. Teyzesi de ben de o eve gelmeden uyumazdık. O gün çok rüzgâr vardı. Telefonda konuştuk. 'Yavrum çok bekleme, erkenden eve git' dedim." dedi ve devam etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

KADİR ŞEKER'İN ANNESİ KONUŞTU! PARKTA DAYAK YİYEN BİR KADINI KURTARMAK İSTERKEN…

Kadir'in annesi Zeliha Şeker, oğlunu karakoldan hastaneye sevk edilirken gördü, aralarında geçenleri şöyle anlattı: