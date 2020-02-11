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Son dakika haberi: ’deki soruşturmasında flaş gelişme! O pilotların ifadeleri ortaya çıktı!

Geçtiğimiz hafta İzmir-İstanbul seferi yapan Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pistte tutunamayarak Havalimanındaki pist sonunda bulunan boşluğa düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Piste tutunamayarak kaza kırıma uğrayan Pegasus Havayolları uçağından önce aynı piste iniş yapmak için yaklaşan ancak son anda inişten vazgeçerek pisti pas geçen 2 uçağın pilotlarının ifadeleri ortaya çıktı. Pisti, pas geçmeyi uygun gören pilotların ifadelerinde anlattıkları o detaylar ise dikkat çekti. İşte korkunç kazanın soruşturmasında yaşanan son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 01:25 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 01:26 ABONE OL
Son dakika haberi: Sabiha Gökçen’deki uçak kazası soruşturmasında flaş gelişme! O pilotların ifadeleri ortaya çıktı!

Önceki hafta 5 Şubat günü İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının Havalimanındaki piste tutunamayarak pist sonunda bulunan boşluğa düşerek kaza kırıma uğraması ve 3 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan kazaya ilişkin soruşturmadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kaza geçiren uçaktan önce aynı piste yaklaşmada bulunan ve inmeden pisti pas geçen 2 uçağın pilotlarının ifadeleri ortaya çıktı. İki yolcu uçağının pilotlarının ifadelerindeki o detaylar ise dikkat çeken türdendi. İşte son dakika gelişmesiyle ilgili tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Sabiha Gökçen’deki uçak kazası soruşturmasında flaş gelişme! O pilotların ifadeleri ortaya çıktı!
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