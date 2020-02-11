Son dakika haberi: Sabiha Gökçen’deki uçak kazası soruşturmasında flaş gelişme! O pilotların ifadeleri ortaya çıktı!

Önceki hafta 5 Şubat günü İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının Sabiha Gökçen Havalimanındaki piste tutunamayarak pist sonunda bulunan boşluğa düşerek kaza kırıma uğraması ve 3 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan kazaya ilişkin soruşturmadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kaza geçiren uçaktan önce aynı piste yaklaşmada bulunan ve inmeden pisti pas geçen 2 uçağın pilotlarının ifadeleri ortaya çıktı. İki yolcu uçağının pilotlarının ifadelerindeki o detaylar ise dikkat çeken türdendi. İşte son dakika gelişmesiyle ilgili tüm detaylar…