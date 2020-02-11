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... evinde ölü bulundu; İsmail T.'nin bıraktığı not herkesi şok etti!

şehrinden gelen haberi herkesi şok etti! Bilgisayar mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi olan İsmail T. evinde ölü bulundu. İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak’taki bir apartmanın ikinci katında bulunan dairede yaşanan olay apartmandan gelen kötü kokular neticesinde ortaya çıktı. Olay yerine giren polis ekipleri gencin cansız bedeni ile karşılaşırken, İsmail’in bıraktığı not ise herkesi şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.2.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 09:21 ABONE OL
Son dakika... Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu; İsmail T.'nin bıraktığı not herkesi şok etti!

'ta bir kaldığı evde ölü bulundu. Olay İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında bulunan dairede yaşandı. Daire sakinleri apartmandan gelen kötü kokuları fark ederek durumu polise haber verdi. Bilgisayar mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi olan İsmail T. (21) için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Balkondan eve giren ekipler gencin cansız bedeni ile karşı karşıya kaldılar. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edilirken, gencin bıraktığı not ise şoke etti.

ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİNİN SIR ÖLÜMÜ! BIRAKTIĞI NOT ŞOKE ETTİ

Üniversite öğrencisi İsmail T.'nin sır ölümü apartmanda yaşayanları ve sevenlerini yasa boğarken, arkasında bıraktığı not herkesi şoke etti. İşte ayrıntılar…

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Son dakika... Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu; İsmail T.'nin bıraktığı not herkesi şok etti!
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