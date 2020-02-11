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Son dakika: 'in öldürdüğü adamın sevgilisinden şok ifade!

Konya'da Özgür Duran’ı (32) sevgilisi Ayşe D.’yi (35) döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren 'in (20) tutukluluğuna itiraz edildi. Şeker'in avukatı tarafından üst mahkemeye verilen itiraz dilekçesinde tahliye kararı alınması istendi. Gazetecilere konuşan Ayşe D. ise, ''Olay günü Özgür alkollüydü. Tartışıyorduk, beni dövmüyordu. Oturduğumuz kameriyeye eliyle vuruyordu. İsmini sonradan öğrendiğimiz Kadir yanımıza geldi. Beni dövdüğünü düşünmüş ama Özgür bana vurmuyordu'' dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.2.2020 15:33 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 15:44 ABONE OL
Son dakika: Kadir Şeker'in öldürdüğü adamın sevgilisinden şok ifade!

Konya'da Özgür Duran'ı (32) sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren 'in (20) tutukluluğuna itiraz edildi. Şeker'in avukatı tarafından üst mahkemeye verilen itiraz dilekçesinde tahliye kararı alınması istendi. Ayşe D. ise, ''Olay günü Özgür alkollüydü. Tartışıyorduk, beni dövmüyordu. Oturduğumuz kameriyeye eliyle vuruyordu. İsmini sonradan öğrendiğimiz Kadir yanımıza geldi. Beni dövdüğünü düşünmüş ama Özgür bana vurmuyordu'' dedi.

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Son dakika: Kadir Şeker'in öldürdüğü adamın sevgilisinden şok ifade!
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