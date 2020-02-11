SON DAKİKA HABER: Müge Anlı programında inanılmaz olay! 14 yaşındaki kızı kaçıran 32 yaşındaki kadın olay oldu!

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından Müge Anlı'da bugün ilginç bir olay yaşandı. Edinilen son dakika bilgisine göre; programa Samsun'dan katılan Asiye Merthan isimli anne, 14 yaşındaki kızı Merve Korucu'nun bir kadın tarafından kaçırıldığını iddia etti. Merve Korucu'dan 18 gündür haber alamayan anne canlı yayında bütün öfkesini kızını kaçırdığını iddia ettiği kadının Emre isimli kardeşinden çıkardı. Kızından haber alamadığı ve kızını bulabilecek tek kişinin de Emre olduğunu söyleyen anne çileden çıktı. Emre ise kızının yerini bilmediği, kendisinin de Merve'yi aramak için programa geldiğini ifade etti. Merve Korucu'yu kaçırdığı iddia edilen Mahire Hanım'ın kardeşi Emre Uzun aynı zamanda kendi kardeşini de aramak için programa geldi. Mahire Taslı isimli kadın Emre'nin üvey kardeşi iken aynı zamanda genç kızın annesi bu kadın ile birlikte önceden ev arkadaşı olacak şekilde yaşamış. Simit fırınında çalıştığını ve kendisine Mahir diye hitap edilmesini isteyen Mahire Hanım'ın yalan söylediğini iddia eden Asiye Merthan kızının bulunmasını istiyor.

İşte Müge Anlı Merve Korucu olayının son dakika detayları!