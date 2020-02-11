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HABER: programında inanılmaz olay! 14 yaşındaki kızı kaçıran 32 yaşındaki kadın olay oldu!

ile Tatlı Sert programında bugün ilginç bir olay yaşandı. 'dan gelen isimli anne kızı 'nun bir kadın tarafından kaçırıldığını iddia etti. Mahire Taslı isimli kadının erkek gibi giyinip gezdiğini, tavırlarının erkek gibi olduğunu, kendi çalıştığı yerin altında simit fırını olduğunu ve oradan tanıştıklarını canlı yayında ifade etti. Kızı ile de böyle tanıştığını ve bir süre sonra ev arkadaşı olduklarını belirten anne konu ile ilgili iddialarına devam etti. 14 yaşındaki bir çocuğun kaçırılmasının suç olduğu belirten Müge Anlı, lise 1 öğrencisi çocuğun bulunması için herkese seslendi. 32 yaşındaki Mahire adlı kadın ile 25 Ocak'ta Samsun'da kayıplara karışan 14 yaşındaki Merve Korucu hakkındaki detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Müge Anlı Merve Korucu olayından son dakika ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 11.2.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 17:19 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Müge Anlı programında inanılmaz olay! 14 yaşındaki kızı kaçıran 32 yaşındaki kadın olay oldu!

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından 'da bugün ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgisine göre; programa 'dan katılan isimli anne, 14 yaşındaki kızı 'nun bir kadın tarafından kaçırıldığını iddia etti. Merve Korucu'dan 18 gündür haber alamayan anne canlı yayında bütün öfkesini kızını kaçırdığını iddia ettiği kadının isimli kardeşinden çıkardı. Kızından haber alamadığı ve kızını bulabilecek tek kişinin de Emre olduğunu söyleyen anne çileden çıktı. Emre ise kızının yerini bilmediği, kendisinin de Merve'yi aramak için programa geldiğini ifade etti. Merve Korucu'yu kaçırdığı iddia edilen 'ın kardeşi Emre Uzun aynı zamanda kendi kardeşini de aramak için programa geldi. Mahire Taslı isimli kadın Emre'nin üvey kardeşi iken aynı zamanda genç kızın annesi bu kadın ile birlikte önceden ev arkadaşı olacak şekilde yaşamış. Simit fırınında çalıştığını ve kendisine Mahir diye hitap edilmesini isteyen Mahire Hanım'ın yalan söylediğini iddia eden Asiye Merthan kızının bulunmasını istiyor.

İşte Müge Anlı Merve Korucu olayının son dakika detayları!

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SON DAKİKA HABER: Müge Anlı programında inanılmaz olay! 14 yaşındaki kızı kaçıran 32 yaşındaki kadın olay oldu!
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