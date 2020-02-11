Tokat ve Amasya’da yarın okullar tatil olacak mı? Amasya ve Tokat’ta Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Tokat ve Amasya'da okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından pek çok ilimiz için kar yağışı ve buzlanma uyarıları sürüyor. Yeni haftanın ilk iki günü bazı il ve ilçelerde eğitime ara verilmişti. Haftanın ortasına doğru ilerlerken kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkisini sürdürmesi sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Tokat Valiliği tarafından alınan karar neticesinde Pazartesi günü eğitime ara verilmişti. Peki yarın Tokat ve Amasya'da okullar tatil mi? İşte Valilik tarafından yapılması beklenen tatil açıklamalarına ilişkin detaylar...

TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 ŞUBAT 2020

Kar yağışından olumsuz yönde etkilenen şehirlerden bir tanesi olan Tokat'ta eğitim gören öğrenciler ve velileri Tokat Valiliğinin konuyla ilgili açıklama yapmasını bekliyor. Valilik tarafından henüz tatil ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tokat hava durumu:

Tokat için 12 Şubat 2020 hava durumu tahmini: Hafif kar yağışlı, sıcaklık 5 derece

AMASYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışından olumsuz yönde etkilenen şehirlerden bir tanesi olan Amasya'da eğitim gören öğrenciler ve velileri Amasya Valiliğinin konuyla ilgili açıklama yapmasını bekliyor. Valilik tarafından henüz tatil ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Amasya hava durumu:

Amasya için 12 Şubat 2020 hava durumu tahmini: Az bulutlu, sıcaklık 8