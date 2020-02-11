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Yavru köpeklerin zehirlenerek öldürüldükleri iddiası ortalığı karıştırdı

'ın Kozlu ilçesinde ölü bulunan 7 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Hayvansever Cemil Genç köpekleri görünce çok üzüldüklerini belirterek, "Kimler tarafından zehirlendiklerini bilmiyoruz ama bunu yapan insanlıktan nasibini almamış. Çok üzücü bir durum ve içimiz acıyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kameralardan takip edeceğiz. Allah’a havale ediyoruz." dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.2.2020 23:34 ABONE OL
Yavru köpeklerin zehirlenerek öldürüldükleri iddiası ortalığı karıştırdı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ölü bulunan 7 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

İlçede merkezinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü karşısındaki ormanlık alanda 7 yavru köpek ölüsü bulundu. Hayvanseverler, köpekleri veteriner kliniğine götürdü. İlk belirlemelere göre köpeklerin zehirlendikleri tespit edildi.

Hayvansever Cemil Genç köpekleri görünce çok üzüldüklerini belirterek, "Kimler tarafından zehirlendiklerini bilmiyoruz ama bunu yapan insanlıktan nasibini almamış. Çok üzücü bir durum ve içimiz acıyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kameralardan takip edeceğiz. Allah'a havale ediyoruz." dedi.

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Yavru köpeklerin zehirlenerek öldürüldükleri iddiası ortalığı karıştırdı
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