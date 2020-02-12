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çekiliş sonuçları MPİ ile açıklandı! Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 973. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen dört kişi olmuş ve büyük ikramiye 222.657,75 TL kazandırmıştı. 5 bilen kişi sayısı ise 18 olmuştu. İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleştirilen Şans Topu sonuçları belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, 12 Şubat 2020 MPİ çekilişi ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 21:22 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 21:22 ABONE OL
12 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile açıklandı! Milli Piyango Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranı

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bu akşam gerçekleştirilen 12 Şubat Şans Topu çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Şans Topu sonuçları için ilgili daha da artmıştı. Bu akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI 12 ŞUBAT 2020! MPİ BİLET SORGULAMA

Şans Topu 12 Şubat çekilişi Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te yapıldı ve sonuçları açıklandı.

İşte, bu akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

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12 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile açıklandı! Milli Piyango Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranı
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