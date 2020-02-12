‘19 suç kaydı bir insanı kötü yapmaz’

BUGÜN NELER OLDU

Konya'da parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken katil olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu. Polisteki ifadesinde Özgür Duran'ın evde kendisini darp ettiğini anlatan Ayşe Dırla dün gazetecilere "Özgür ile çok güzel günlerimiz oldu. Bir insanı geçmişiyle yargılamamak gerekir. 19 tane suç kaydı olması bir insanı kötü yapmaz" dedi. Ayşe Dırla, "Olay günü Özgür alkollüydü. Evde kavga ettik. Evden çıkıp karşıki parka gittim. Özgür kamelyayı yumrukluyordu. O sıra yanımıza Kadir geldi. Kadir'in elinde siyah bir bıçak vardı. Aralarında boğuşma yaşandı. Baktığımda Özgür'den kan geliyordu" dedi.