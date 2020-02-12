9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

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Bursa'da 9 yaşındaki Suriyeli bir çocuk evinde ölü bulundu. Çocuğun vücudunda yanık ve kesik izleri olduğu belirlendi. Olay Gemlik Eşref Dinçer Mahallesi 127 nolu Sokak'ta meydana geldi. İlk incelemede 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldüğü öne sürülen çocuğun vücudunda yanık ve kesik izleri olduğu belirlendi. Çocuğun anne ve babası savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Mahalleli gözaltı sırasında anneye tepki göstererek çocukları dilendirdiğini öne sürdü. Çocuğun naaşı savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için morga kaldırıldı.