Abdest nasıl alınır? Abdest alınırken nelere dikkat edilir? Adım adım abdest alınışı

Müslüman alemine farz olarak kabul edilen 5 vakit namazdan önce abdest nasıl alınır sorusunun cevabı da bazı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanının okunması ile birlikte abdest alınışı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Abdestin farzları, abdestin sünnetleri ve adım adım abdest nasıl alınır sorusunun cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ABDEST NASIL ALINIR?

Abdest almaya başlamadan önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet ederiz.



Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.



Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.



Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.



Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.



Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.



Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.



Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.



Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.



Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.



Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.





Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.



ABDESTİN FARZLARI:



1. Elleri dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak.



2. Yüzü yıkamak.



3. Başın dörtte birini meshetmek.



4. Topuklarıyla birlikte ayakları yıkamak.



Abdestin Sünnetleri:



1. Abdest almaya niyet etmek



2. Abdeste eûzü besmele ile başlamak.



3. Abdeste başlamadan önce elleri bileklere kadar yıkamak



4. Dişleri misvak veya fırça ile, yoksa parmaklar ile temizlemek.



5. Abdest organlarını peş peşe ara vermeden yıkamak.



6. Yıkanan organları ovmak.



7. Ağza üç kere su almak.



8. Oruçlu olmadığı zamanlarda gargara yapmak.



9. Burna üç kere su vermek ve sol elle sümkürmek.



10. Yıkanan her organı üç kere yıkamak.



11. Abdestte çift organları yıkamaya sağ organdan başlamak.



12. Eller ve ayaklarda yıkamaya parmak uçlarından başlamak.



13. Sakalı olanların sakalını hilallemesi.



14. Parmaktaki yüzüğü oynatarak suyun altına ulaşmasını temin etmek.



15. Kulakları meshetmek.



16. Boynu meshetmek.



17. Başın tamamını meshetmek.



18. Parmakların arasını hilallemek.