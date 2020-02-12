Yurt genelinde etkisini göstermeye devam eden düşük hava sıcaklıkları ve kar yağışları hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar Aksaray ve Niğde'de yarın okullar tatil mi? sorusu da internet üzerinden araştırılan konular arasında yerini alıyor. Valilikler tarafından açıklamalar peş peşe gelmeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine göre yağışlar ve düşük hava sıcaklıkları bir süre daha etkisini yurt genelinde göstermeye devam edecek. Peki, Aksaray ve Niğde'de yarın okullar tatil mi? Niğde ve Aksaray'da Perşembe okullar tatil olacak mı? Valilik tarafından gelen son dakika açıklamalarını haberimizin devamından takip edebilirsiniz…

VALİLİKLER TARAFINDAN KAR TATİLİ AÇIKLAMALARI GELMEYE DEVAM EDİYOR!

Bayburt, Erzincan, Ağrı, Bingöl, Sivas, Adıyaman, Muş, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya genelinde okullar yarın tatil edildi

Artvin, Van ile Bitlis'in kent merkezi ve Tatvan ilçesinde eğitime iki gün ara verildi

Siirt il merkeziyle Rize, Bitlis, Giresun, Kayseri, Adana, Diyarbakır, Ordu ve Trabzon'un bazı ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir günlük tatil kararı alındı

Cumhuriyet Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi de eğitime bir gün ara verdi

YARIN AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ancak gelir gelmez haberimizin içerisinde olacaktır.

YARIN NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ancak gelir gelmez haberimizin içerisinde olacaktır.