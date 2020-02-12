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Annesini sevgilisi sandılar

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Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Annesini sevgilisi sandılar
Son günlerde sanatçı kız arkadaşı Alexandra Grant ile gündemden düşmeyen ABD'li ünlü oyuncu Keanu Reeves, pazar günkü Oscar törenlerinde büyük bir hatanın kurbanı oldu. Hollywood'daki Dolby Theatre'a annesi Patricia Taylor ile birlikte gelen 55 yaşındaki Reeves'i görüntüleyen basın kurumlarından Getty Images ve Associated Press, Taylor'ın Reeves'in kız arkadaşı olduğunu yazdı. Sevgilisiyle ilk kez kasımda görüntülenen Reeves'in 47 yaşındaki beyaz saçlı Grant ile birlikteliği magazin gündemine oturmuştu.
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Annesini sevgilisi sandılar
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