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Arkadaşını öldürüp yakan şahıs kendini böyle savundu: Öldürme kastım yoktu

Kayseri'de define aramak için götürdüğü arkadaşını öldürdükten sonra yakan şahıs, 3. kez çıktığı hakim karşısında yaptığı savunmada, "Öldürme kastım yoktu" dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.2.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 14:30 ABONE OL
Arkadaşını öldürüp yakan şahıs kendini böyle savundu: Öldürme kastım yoktu

11 Haziran 2019 günü Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği Özel Ekibi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Abdullah Türkmen'in kayıp ihbarı üzerinde çalıştı. Baba Ali Türkmen, Bünyan Açık Cezaevinde yatan oğlu Abdullah Türkmen'in izinli olarak çıktığını ve 7 Şubat 2019 tarihinde tekrar giriş yapmadığını öğrendi ve Yahyalı ilçesine bağlı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek oğlunun hayatından endişe ettiğini bildirdi. Cinayet Büro Amirliğinin oluşturduğu özel ekibin yaptığı araştırmalarda Abdullah Türkmen'in 2011 yılında kasten adam öldürme suçundan cezaevine girdiği, gündüzleri Erciyes Üniversitesi'nde eğitim gördüğü ve akabinde cezaevine teslim olduğu, kaçması için bir sebep olmadığını belirlendi.

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Arkadaşını öldürüp yakan şahıs kendini böyle savundu: Öldürme kastım yoktu
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