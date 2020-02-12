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'da kaçak inşaat yıkımında zabıtaya saldırı

 Belediyesi'nce kaçak ve riskli olduğu tespit edilen inşaatın yıkımı sırasında gerginlik çıktı. İnşaat sahipleri ve yakınlarının saldırdığı zabıtalardan biri hafif yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.2.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 15:03 ABONE OL
Batman'da kaçak inşaat yıkımında zabıtaya saldırı

Batman belediye ekipleri tarafından yapılan 'çarpık imar ve kaçak yapılaşmayı önleme çalışmaları' kapsamında, Fatih Mahallesi'nde, kaçak ve riskli olduğu değerlendirilen bir inşaat tespit edildi. Yıkım kararının alınmasının ardından bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

ZABITAYA SALDIRDILAR

Yıkım sırasında zabıta ekipleri ve inşaat sahipleri arasında gerginlik yaşandı. İnşaat sahipleri ve yakınlarının zabıta ekiplerine saldırması sonucu bir zabıta görevlisi hafif yaralandı. Grup, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıtıldı. Gerginliğin ardından sabah saatlerinde başlayan yıkım çalışması, öğle saatlerinde tamamlandı.

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Batman'da kaçak inşaat yıkımında zabıtaya saldırı
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