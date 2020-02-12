BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM 14 Şubat aktüel kataloğunda neler var?

Bu haftaya ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünleri Cuma günü raflarda yerini alacak. Her eve ve her cebe hitap eden ürünler özellikle Sevgililer Günü'nün gelmesi ile birlikte fırsat ürünlerine dönüşecek. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda; Dik Durabilen Süpürge Piccadily, Akıllı Bileklik, Mini Masaj Aleti, Beyaz Cam Set Üstü Ocak, Dekoratif Led Lamba gibi ürünler yer alıyor. Haberimizin içeriğinden BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 14 ŞUBAT CUMA

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.