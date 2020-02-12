Bolu ve Düzce’de yarın okullar tatil mi? Düzce ve Bolu’da Perşembe okullar tatil olacak mı?

Ülkemizin genelinde etkili olan sert hava koşulları vatandaşları zor durumda bırakıyor. Soğuk hava ve etkili olan kar yağışı sebebiyle birçok il ve ilçede okullar tatil edilmişti. Buna bağlı olarak da vatandaşlar kendi illerinde okulların tatil edilip edilmediğini merak edip araştırmaya başladılar. En son Trabzon'da okullar tatil edilmişti. Ardından gelecek açıklamaları bekleyen vatandaşlar kendi illeri için de gelecek resmi açıklamaya gözünü çevirdi. Buna göre; Düzce ve Bolu'da Perşembe okullar tatil olacak mı? Bolu ve Düzce'de yarın okullar tatil mi?

DÜZCE VE BOLU'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI? 13 ŞUBAT PERŞEMBE

İşte Düzce ve Bolu'da okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı…