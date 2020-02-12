Bursa'dan dehşet verici son dakika haberi: 9 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu! Üvey annesinden kan donduran istek

Bursa'da yaşanan dehşet verici olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed H.'nin evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, kardeşini öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki abla H.H.'nin işkence gördüğü ortaya çıktı. Evde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki çocuğun ise vücudunda kesik ve çizikler olduğu tespit edildi. Olayın ardından polis ekipleri, babayı ve üvey anneyi gözaltına aldı. Muhammed'in babasu Yahya H. polisteki ifadesinde, eşinin bir gün boyunca polise gitmesini engellediğini ve eğer polise giderse kendisini öldüreceğini söylediğini aktardı. Aynı zamanda üvey annenin, oğlunun cesedini gömmek için de plan yaptığını söyledi.

İşte son dakika haberine ilişkin kan donduran detaylar...