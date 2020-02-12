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'dan dehşet verici son dakika haberi: 9 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu! Üvey annesinden kan donduran istek

'dan dehşet verici bir son dakika haberi geldi. Henüz 9 yaşındaki Suriyeli bir çocuk evinde ölü olarak bulundu. Polislerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından dehşetin boyutları ortaya çıktı. 9 yaşındaki Muhammed'in bedeninde kesik ve çizikler olduğu rapor edildi. Ölen çocuğun ablası olan 14. yaşındaki H.H.'nin de işkence gördüğü ortaya çıktı. Ortaya çıkan cinayetin ardından baba ve üvey anne birlikte gözaltına alındı. Muhammed'in babası Yahya H., işten eve geldiğinde eşinin "Muhammed öldü" dediğini söyledi ve polise gitmek istediğinde kendisini tehdit ettiğini aktardı. Üvey annenin, çocuğun ölümünün ardından onu bir araziye gömmek istediği ancak polislerin olaydan haberdar olmasının ardından bunu yapamadığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberine ilişkin kan donduran detaylar...

Giriş Tarihi: 12.2.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 15:01 ABONE OL
Bursa'dan dehşet verici son dakika haberi: 9 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu! Üvey annesinden kan donduran istek

'da yaşanan dehşet verici olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed H.'nin evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, kardeşini öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki abla H.H.'nin işkence gördüğü ortaya çıktı. Evde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki çocuğun ise vücudunda kesik ve çizikler olduğu tespit edildi. Olayın ardından polis ekipleri, babayı ve üvey anneyi gözaltına aldı. Muhammed'in babasu Yahya H. polisteki ifadesinde, eşinin bir gün boyunca polise gitmesini engellediğini ve eğer polise giderse kendisini öldüreceğini söylediğini aktardı. Aynı zamanda üvey annenin, oğlunun cesedini gömmek için de plan yaptığını söyledi.

İşte son dakika haberine ilişkin kan donduran detaylar...

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Bursa'dan dehşet verici son dakika haberi: 9 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu! Üvey annesinden kan donduran istek
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