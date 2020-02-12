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Yer: ! Lastikleri kestiler... Savunmaları 'Pes' dedirtti...

Yer: ! 3 Şubat gecesi Yenidoğan Mahallesi'nde bir otomobilin 4 lastiği birden kesildi. Otomobil sahibi A.B., sabah işe gitmek için evden çıktığında büyük şok yaşadı. A.B., polisi arayarak şikayette bulundu. Polis, şikayet üzerine harekete geçti, bölgedeki kameraları inceledi. Kameralarda her 3 arabadan birinin lastiğinin kesildiği tespit edildi. Zanlılar operasyon ile gözaltına alındı. Savunmaları ise, 'Pes' dedirtti...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.2.2020 15:33 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 15:43 ABONE OL
Yer: İzmit! Lastikleri kestiler... Savunmaları 'Pes' dedirtti...

İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde 3 Şubat gecesi yaşanan olayda, A.B.'ye ait otomobilin 4 lastiği kesildi. Sabah işe gitmek için evden çıkan A.B., aracının 4 lastiğinin kesik olduğunu görünce polise haber verdi. Polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. 3 kişiden birinin aracın lastiklerini kestiği görüldü.

M.K. (16), A.A. (19) ve T.Y. (19) olduğu belirlenen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde lastikleri canları sıkıldığı için kestiklerini söyledi.

Otomobil sahibin zararını karşılaşacaklarını belirten 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Yer: İzmit! Lastikleri kestiler... Savunmaları 'Pes' dedirtti...
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