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Son dakika: Ceren'in katili Özgür Ardıç ile ilgili mahkeme gerekçeli kararı açıkladı

Ceren Özdemir cinayetinde son dakika gelişmesi! Davada katil Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla gerekçeli karar açıklandı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Arduç’un hiç tanımadığı Ceren Özdemir’i, sadece "insan öldürmüş olmak için" öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sapladığı vurgulandı. Arduç için "katilin uslanmaz kişiliği" olduğu tespiti yapıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.2.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 14:40 ABONE OL
Son dakika: Ceren'in katili Özgür Ardıç ile ilgili mahkeme gerekçeli kararı açıkladı

Ceren Özdemir cinayeti davasında katil Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla gerekçeli karar açıklandı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, Arduç'un hiç tanımadığı Ceren Özdemir'i, sadece "insan öldürmüş olmak için" öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sapladığı vurgulandı. Arduç için "katilin uslanmaz kişiliği" olduğu tespiti yapıldı.

CEREN'İN AİLESİNDEN 'İHMAL' DAVASI

Ceren'in ailesi, katil Arduç'un firar ve yakalanma süreciyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, katil Arduç'un Rize Kalkandere Yarı Açık Cezaevi'nden firar etmesi ve yakalanma sürecindeki ihmallerle ilgili suç duyurusu yaptı.

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Son dakika: Ceren'in katili Özgür Ardıç ile ilgili mahkeme gerekçeli kararı açıkladı
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