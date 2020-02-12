Cin Suresi okunuşu ve anlamı! Cin Suresi 28 ayet Arapça oku ve Türkçe meali

Genel olarak cinlerden bahsedildiği için 'Cin Suresi' adını almıştır. Sure, Mekke'de inmiş olup, 28 ayetten oluşmuştur. Cinler, ölümden sonra diriliş, tevhit ve peygamberlik konuları anlatışmaktadır. İniş sırasına göre 40. sırada yer almaktadır. Cin Suresi olunuşu ve anlamı arama motorunda da sık araştırılan konular arasında gelir. Ezberlemek, okumak ya da anlamını görmek isteyenler aşağıdan tüm detaylara ulaşabilirler. İşte Cin Suresi okunuşu ve meali!

Cin Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Kul uhıye ileyye ennehusteme'a neferun minelcinni fekalu inna semı'na kur'anen 'aceben.

2. Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.

3. Ve ennehu te'ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.

4. Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna 'alellahi şetatatan.

5. Ve enna zanenna en len tekulen'insu velcinnu 'alellahi keziben.

6. Ve ennehu kane ricalun minel'insi ye'uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.

7. Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb'asallahu ehaden.

8. Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben.

9. Ve enna kunna nak'udu minha meka'ıde lissem'ı femen yestemi'ıl'ane yecid lehu şihahaben resaden.

10. Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl'ardı em erade bihim rabbuhum reşeden.

11. Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden.

12. Ve enna zanenna en len nu'cizallahe fiyl'ardı ve len nu'cizehu hereben.

13. Ve enna lema semi'nelhuda amenna bihi femen yu'min birabbihi fela yehafu bahsen ve la rehekan.

14. Ve enna minnelmuslimune ve minnelkasitune femen esleme feulaike teharrev reşeden.

15. Ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben.

16. Ve en levistekamu 'alettariykati leeskaynahum maen ğadekan.

17. Lineftinehum fiyhi ve men yu'rıd 'an zikri rabbihi yeslukhu 'azaben sa'aden.

18. Ve ennelmesacide lillahi fela ted'u ma'allahi ehaden.

19. Ve ennehu lemma kame 'abdullahi yed'uhu kadu yekunune 'aleyhi libeden.

20. Kul innema ed'u rabbiy ve la uşriku bihi ehaden.

21. Kul inniy la emliku lekum darran ve la reşeden.

22. Kul inniy len yuciyreniy minallahi ehadun ve len ecide min dunihi multehaden.

23. İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men ya'sıllahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeden.

24. Hatta iza reev ma yu'adune feseya'lemune men ed'afu nasıren ve ekallu 'adeden.

25. Kul in edriy ekariybun ma tu'adune em yec'alu lehu rabbiy emeden.

26. 'Almulğaybi fela yuzhiru 'ala ğaybihi ehaden.

27. İlla menirteda min resulin feinnehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi resaden.

28. Liya'leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ehata bima lediyhim ve ahsa kulle şey'in 'adeden.

Cin Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

1,2. (Ey Muhammed!) De ki: "Bana cinlerden bir topluluğun (Kur'an'ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: "Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık, Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız."

3. "Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir; ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk."

4. "Demek bizim beyinsiz olanımız, Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş."

5. "Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk."

6. "Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı."

7. "Gerçekten onlar da, sizin sandığınız gibi, Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı."

8. "Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik, fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk."

9. "Hâlbuki biz, (daha önce) göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa, kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur."

10. "Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?"

11. "Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz."

12. "Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde âciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu âciz bırakamayacağımızı anladık."

13. "Gerçekten biz hidayet rehberini (Kur'an'ı) işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar."

14. "Kuşkusuz içimizde müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır."

15. "Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır."

16,17. Yine de ki: "Bana şöyle de vahyedildi: 'Eğer yolda dosdoğru olurlarsa, mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden (Kur'an'dan) yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar."

18. "Şüphesiz mescitler, Allah'ındır. O hâlde, Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin."

19. "Allah'ın kulu (Muhammed), O'na ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise (Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı.

20. De ki: "Şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve O'na hiç kimseyi ortak koşmam."

21. De ki: "Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim."

22. De ki: "Gerçekten beni Allah'a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla O'ndan başka sığınacak kimse de bulamam."

23. "Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve O'nun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resûlüne karşı gelirse, şüphesiz onlar için, içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi vardır."

24. Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış, bilecekler.

25. De ki: "Sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır, bilemem."

26. O, gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez.

27,28. Ancak seçtiği resûller başka. (Onlara bildirir.) Fakat O, Resûlün önünde ve arkasında gözetleyici (melek)ler yürütür ki resûllerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah, onların her hâlini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür.

Cin Suresi Konusu Nedir?

Bu surede cinler ve cinlere ait özel durumlardan bahsedilmiştir. Bir cin topluluğunun Ğeygamber Efendimiz Hz. Muhammed'den (s.a.v) Kur'an dinlediği ve ona iman ettiği anlatılırken, cinlerin de müminler ve kafirler olarak ikiye ayrıldığı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra Allah'ın varlığı, birliği, büyüklüğü ve evrenseki hükümranlığı anlatılmıştır.

Cinlerin Özellikleri

Cinler de tıpkı insanlar gibi evlenip, çoğalabilirler. İnsanlara nazaran daha üstün bir güce sahip olan cinler kısa sürede uzun mesafe katedebilirler. İnsanlar onları göremese de onlar insanlarıı görebilirler.