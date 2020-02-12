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Doktoru ve öğretmeni etmişlerdi... Olayla ilgili son dakika gelişmesi...

'de yaşanan olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bornova ilçesinde, Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen öğretmen Ali Türk'ün darbedilmesiyle ilgili görülen davada karar çıktı. Sanıklardan Mürşit Yılmaz 7 yıl 2 ay, Mehmet Yılmaz 3 yıl 3 ay ve da 2 yıl hapis cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın adli para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.2.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 11:23 ABONE OL
Doktoru ve öğretmeni darp etmişlerdi... Olayla ilgili son dakika gelişmesi...

Olay, geçen sene 29 Mart Cuma günü saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi, 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na başvuran Güler Yılmaz, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istedi. Dr. Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın, hakaretler yağdırarak odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen Güler Yılmaz'ın eşi Mürşit Yılmaz, doktora saldırıp, vurmaya başladı. Olaya, yanındaki amcasının oğlu da karıştı.

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Doktoru ve öğretmeni darp etmişlerdi... Olayla ilgili son dakika gelişmesi...
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