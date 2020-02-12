Doktoru ve öğretmeni darp etmişlerdi... Olayla ilgili son dakika gelişmesi...

Olay, geçen sene 29 Mart Cuma günü saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi, 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na başvuran Güler Yılmaz, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istedi. Dr. Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın, hakaretler yağdırarak odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen Güler Yılmaz'ın eşi Mürşit Yılmaz, doktora saldırıp, vurmaya başladı. Olaya, yanındaki amcasının oğlu Muharrem Yılmaz da karıştı.