Erzincan ve Artvin'de okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Erzincan ve Artvin için Valilik kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurdun dört bir yanından kar tatili haberleri peş peşe gelirken Erzincan ve Artvin'de yarın eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merakla araştırılıyor. Günlük yaşantının kar yağışından etkilenmesi, ulaşımın aksaması sebebiyle kar tatili haberleri yakından takip ediliyor. Çeşitli şehirlerimiz için ilgili Valiliklerden son dakika kar tatili açıklamaları geliyor. Peki 13 Şubat yarın için Erzincan ve Artvin'de okullar tatil edildi mi? İşte Erzincan ve Artvin için MGM hava durumu tahmini ve MEB ile Valilik açıklamaları…

ERZİNCAN VE ARTVİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 ŞUBAT PERŞEMBE

MEB veya Valilik tarafından 13 Şubat 2020 Perşembe günü için Erzincan ve Artvin için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

ERZİNCAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan Valiliği resmi internet adresi üzerinden yaptığı duyuruyla yarın için kar tatili kararının alındığını açıkladı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili genelinde 12.02.2020 Çarşamba günü öğlenden sonra ve 13 Şubat 2020 Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli ve hamile kamu personeli de bu tarihte idari izinli sayılacaktır."

ARTVİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle kar tatili haberleri merakla araştırılıyor. Şu an için Artvin Valiliği'nden yapılan bir kar tatili açıklaması mevcut değil. Valilik tarafından konuya yönelik son dakika açıklaması yapıldığı takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.