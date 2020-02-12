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ve ’da bugün okullar tatil mi? 12 Şubat Isparta ve Eskişehir okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılarının ardından birçok ilimizde kar yağışı başladı. Kar yağışı ve ’da da etkili oluyor. Yağışların başlamasının ardından öğrenciler yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Isparta ve Eskişehir illerimizde Çarşamba günü okullar tatil mi? İşte tatil haberleri ile ilgili detaylar ve tatil olup olmadığının yanıtı…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 07:43 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 07:43 ABONE OL
Eskişehir ve Isparta’da bugün okullar tatil mi? 12 Şubat Isparta ve Eskişehir okullar tatil olacak mı?

Geçtiğimiz haftadan bu yana Türkiye genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle de kimi il ve ilçelerde okullar ilgili ilin valiliği tarafından yapılan açıklama ile tatil ediliyor. En son iki gün üst üste Trabzon'da okullar tatil edilmiş ve ardından bir açıklama ile daha Çarşamba günü de okulların tatil olduğu açıklanmıştı. Merak konusu olan illerden ikisi ise Eskişehir ve Isparta oldu. Eskişehir ve Isparta'nun birçok kesiminde kar yağışı etkili oluyor Peki, yarın Eskişehir ve Isparta'da okullar tatil mi?

ISPARTA VE ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ - OKULLAR TATİL Mİ?

İşte Eskişehir ve Isparta'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı…

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Eskişehir ve Isparta’da bugün okullar tatil mi? 12 Şubat Isparta ve Eskişehir okullar tatil olacak mı?
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