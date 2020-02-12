Hakkarili genç derdine çare arıyor!

Hakkarili Refik Töre'nin hastalığı nedeniyle hayatı adeta bir drama dönmüş durumda. Yıllardır rahatsızlığına çare arayan Töre, son umut olara İstanbul'a geldi. Halk dilinde "balık pulu derisi hastalığı" adıyla da bilinen kalıtsal cilt bozukluğu iktiyozis hastası Refik Töre, tedavi olup sağlığına kavuşmak istiyor. 29 yaşındaki Töre yaşadıklarını anlattı. Sokağa çıkmakta bile çekindiğini dile getiren talihsiz genç kimi insanların onu görünce yolunu değiştirdiklerini üzülerek anlatırken 'Artık yaşamak istiyorum' diyor.
Giriş Tarihi: 12.2.2020 08:41Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 08:43ABONE OL
Hakkari'de yaşyan Refik Töre'nin nadir görülen hastalığı onu sosyal hayattan koparmakla beraber büyük acı çekmesine de neden oluyor. Töre yardımseverlerden destek bekliyor.