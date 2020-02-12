Hangi plaka kodu nerenin? İl il plaka kodları listesi

Motorlu vasıtaların ön ve arka kısımlarında yer alan metal şerit şeklinde ve üzerinde çeşitli harf ve numaralar bulunan plakalar çoğu zaman dikkat çekmese de oldukça öneme sahiptirler. Özellikler emniyet ekipleri açısından ayrı öneme sahip olan plakalar kimi zamansa hayat kurtarıyor. Öte yandan hangi plaka kodunun hangi ile ait olduğu ise çoğu vatandaşımız tarafından merak edilerek yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Sokakta ya da herhangi bir yerde gördükleri otomobil plakalarındaki kodların hangi ile ait olduğunu öğrenmek isteyenler arama motorlarında yoğun şekilde Hangi plaka kodu nerenin? Şeklinde araştırmalarına yoğun olarak devam ediyorlar. Peki, Hangi plaka kodu nerenin? İşte il il plaka kodları listesi…
HANGİ PLAKA KODU NERENİN? İL İL PLAKA KODLARI LİSTESİ
- 01 nerenin plakası: Adana
- 02 nerenin plakası: Adıyaman
- 03 nerenin plakası: Afyonkarahisar
- 04 nerenin plakası: Ağrı
- 05 nerenin plakası: Amasya
- 06 nerenin plakası: Ankara
- 07 nerenin plakası: Antalya
- 08 nerenin plakası: Artvin
- 09 nerenin plakası: Aydın
- 10 nerenin plakası: Balıkesir
- 11 nerenin plakası: Bilecik
- 12 nerenin plakası: Bingöl
- 13 nerenin plakası: Bitlis
- 14 nerenin plakası: Bolu
- 15 nerenin plakası: Burdur
- 16 nerenin plakası: Bursa
- 17 nerenin plakası: Çanakkale
- 18 nerenin plakası: Çankırı
- 19 nerenin plakası: Çorum
- 20 nerenin plakası: Denizli
- 21 nerenin plakası: Diyarbakır
- 22 nerenin plakası: Edirne
- 23 nerenin plakası: Elazığ
- 24 nerenin plakası: Erzincan
- 25 nerenin plakası: Erzurum
- 26 nerenin plakası: Eskişehir
- 27 nerenin plakası: Gaziantep
- 28 nerenin plakası: Giresun
- 29 nerenin plakası: Gümüşhane
- 30 nerenin plakası: Hakkari
- 31 nerenin plakası: Hatay
- 32 nerenin plakası: Isparta
- 33 nerenin plakası: Mersin
- 34 nerenin plakası: İstanbul
- 35 nerenin plakası: İzmir
- 36 nerenin plakası: Kars
- 37 nerenin plakası: Kastamonu
- 38 nerenin plakası: Kayseri
- 39 nerenin plakası: Kırklareli
- 40 nerenin plakası: Kırşehir
- 41 nerenin plakası: Kocaeli
- 42 nerenin plakası: Konya
- 43 nerenin plakası: Kütahya
- 44 nerenin plakası: Malatya
- 45 nerenin plakası: Manisa
- 46 nerenin plakası: Kahramanmaraş
- 47 nerenin plakası: Mardin
- 48 nerenin plakası: Muğla
- 49 nerenin plakası: Muş
- 50 nerenin plakası: Nevşehir
- 51 nerenin plakası: Niğde
- 52 nerenin plakası: Ordu
- 53 nerenin plakası: Rize
- 54 nerenin plakası: Sakarya
- 55 nerenin plakası: Samsun
- 56 nerenin plakası: Siirt
- 57 nerenin plakası: Sinop
- 58 nerenin plakası: Sivas
- 59 nerenin plakası: Tekirdağ
- 60 nerenin plakası: Tokat
- 61 nerenin plakası: Trabzon
- 62 nerenin plakası: Tunceli
- 63 nerenin plakası: Şanlıurfa
- 64 nerenin plakası: Uşak
- 65 nerenin plakası: Van
- 66 nerenin plakası: Yozgat
- 67 nerenin plakası: Zonguldak
- 68 nerenin plakası: Aksaray
- 69 nerenin plakası: Bayburt
- 70 nerenin plakası: Karaman
- 71 nerenin plakası: Kırıkkale
- 72 nerenin plakası: Batman
- 73 nerenin plakası: Şırnak
- 74 nerenin plakası: Bartın
- 75 nerenin plakası: Ardahan
- 76 nerenin plakası: Iğdır
- 77 nerenin plakası: Yalova
- 78 nerenin plakası: Karabük
- 79 nerenin plakası: Kilis
- 80 nerenin plakası: Osmaniye
- 81 nerenin plakası: Düzce