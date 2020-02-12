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İkinci Şeyma olayını polis önledi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
İkinci Şeyma olayını polis önledi
Ankara'da lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın 'erkek arkadaşı var' diye babası tarafından öldürüldüğü olayın bir benzeri İstanbul'da son anda önlendi. Başakşehir'de bir kişinin, "Burada bir araca bir kızı zorla bindirdiler. Şamlar Ormanı' na kaçırdılar" ihbarı üzerine harekete geçen polis, belirtilen aracı Sazlıdere mevkisinde buldu. Polis kaçan aracı durdurdu. Araçtaki Mehmet Emin D. (45) ve Ramazan D. (40) gözaltına alındı. Aracın arka kapısını açan polis, boynunda koli bandı bulunan ve ağlayan 17 yaşındaki P.D.D.'yi buldu. P.D.D'nin kendisini bulan polis ekiplerine 'erkek arkadaşım olduğundan dolayı babam ve amcam beni öldürmek için ormana getirdi' dediği öğrenildi. P.D.D'nin babası Mehmet Emin D. ve Ramazan D. ifadelerinde, erkek arkadaşından ayrılması için ormanlık alana korkutmak amaçlı götürdüklerini, farklı bir amaçları olmadığını söyledikleri iddia edildi. Baba ve amca çıkarıldıkları adliyede "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.
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İkinci Şeyma olayını polis önledi
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