İlk cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek? 2020 Cemre düşme tarihleri!

Kış ayları geride kalırken baharın müjdeleyicisi olan 2020 cemre düşme tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bir hafta arayla düşecek olan cemrelerin ilki havaya, ikincisi suya ve en son da toprağa düştüğüne inanılıyor. Arapça kökenli olan bu kelimenin anlamı kor yani ateş demektir. Toplumda da sıcaklığın artması olarak bilinir. İlkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla düşen ilk cemre ne zaman düşecek? İşte 2020 cemre düşme tarihleri!

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olan cemre düşme tarihleri 2020 merak edildi. Konu ile ilgili detaylı bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.