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, hangi tarihte düşecek? 2020 !

Toplumda baharın gelişi olarak kabul edilen vatandaşlar tarafından merak edildi. İlk cemrenin ne zaman düşeceği araştırılırken Şubat ayına gelinmesiyle birlikte baharın müjdeleyicisi araştırılıyor. Kasım günlerinin 100.gününden beş gün sonra cemrelerin düşmeye başladığı halk arasında biliniyor. Birer hafta arayla önce havaya, sonra suya ve en son da toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin sırasıyla düşme tarihleri merak edilirken kelime olarak cemre ateş ve kor anlamlarına gelmektedir. Buna göre; her yıl Şubat ayının sonunda başlayan takvime göre; 2020 !

Giriş Tarihi: 12.2.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 09:11 ABONE OL
İlk cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek? 2020 Cemre düşme tarihleri!

Kış ayları geride kalırken baharın müjdeleyicisi olan 2020 vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bir hafta arayla düşecek olan cemrelerin ilki havaya, ikincisi suya ve en son da toprağa düştüğüne inanılıyor. Arapça kökenli olan bu kelimenin anlamı kor yani ateş demektir. Toplumda da sıcaklığın artması olarak bilinir. İlkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla düşen düşecek? İşte 2020 !

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olan cemre düşme tarihleri 2020 merak edildi. Konu ile ilgili detaylı bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

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İlk cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek? 2020 Cemre düşme tarihleri!
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