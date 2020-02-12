Instagram Dondurma Nasıl Yapılır? - 2020 İnstagram Hesap Dondurma/Kapatma Türkçe Linki

Instagram dondurma linki neden uygulamada yok ve hesap nasıl kapatılır gibi sorular birçok kullanıcı tarafından merakla araştırılıyor. Çeşitli nedenlerden dolayı hesabını dondurmaya karar veren kullanıcılar doğru yerdeler. Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır sorusunun cevabını bu başlık altında sizler için derledik. 2020 İnstagram hesap dondurma linki ile profilinizi hemen kapatabilirsiniz. Peki, Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? İşte adım adım detaylar...
Instagram dondurma işlemini bu başlık altında adım adım sizler için anlattık. Çeşitli nedenlerden dolayı hesabını geçici veya kalıcı olarak silmek isteyen kişiler doğru yerdeler. Aşağıdaki anlatımı okuyarak Instagram dondurma işlemini başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.
Instagram dondurma linki için tıklayınız
Instagram silmek için tıklayınız
Instagram.com'a gitmek için tıklayınız
İnstagram Dondurma Nasıl Yapılır? 2020 İnstagram dondurma ve kapatma linki | Video
İNSTAGRAM HESAP SİLME NASIL YAPILIR? INSTAGRAM SİLME VE HESAP KAPATMA İŞLEMİ
Instagram Silme İşlemi Yapanlar Dikkat!
Instagram hesabını kalıcı olarak silmek isteyen kullanıcılar yapılan işlemin ardından belirli bir süre boyunca hesabına giriş yapmaması gerekiyor. 15 gün içerisinde Instagram hesabınıza girerseniz bu işlem iptal edilecektir. Aynı durum Instagram dondurma işleminde de geçerlidir. Dondurulan Instagram hesaba girildiği an yeniden aktif hale gelir.
Kalıcı ve Geçici Instagram Silme
Geçici olarak Instagram hesabını kapatmak isteyenler Instagram dondurma sekmesi üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilir. Kalıcı olarak hesap silmek isteyenler ise Instagram'ın resmi internet sitesi üzerinden silme sekmesini açması gerekmektedir.
Instagram'da En Çok Kullanılan Özellikler
Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram'ın en aktif kullanılan özelliği fotoğraf paylaşmadır. Her gün milyonlarca kişi anlık durumunu arkadaşları ile bu platform sayesinde paylaşabilir. Paylaşılan story'ler ise 24 saat sonra silinir.
Instagram'da bir diğer popüler özellik ise sesli mesaj gönderme ve görüntülü konuşma olarak bilinir. Listenizde ekli olan arkadaşlarınız ile ister sesli ister görüntülü olarak konuşma imkânına da sahipsiniz.
Instagram'da Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
Instagram Dondurma Uygulamada Neden Yok?
Instagram, henüz bu özelliği uygulama üzerinden kullanıcılar ile paylaşmış değil. Instagram dondurma işlemi şu an için sadece resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. İlerleyen dönemlerde ise uygulama üzerinden de bu işlemin yapılması bekleniyor.