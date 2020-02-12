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İzmir'deki siyanür dehşetinden haberi: Anne ve babasını siyanürle zehirlemişti, rapor belli oldu!

İzmir'de yaşanan siyanür dehşetinden haberi geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki Emir Can Kalkan ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı Emir Can Kalkan'ın üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti. Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Bugün gelen son dakika haberine göre, Mahmut Can Kalkan hakkında istenen rapor belli oldu ve mahkemeye ulaştı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.2.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 13:44 ABONE OL
İzmir'deki siyanür dehşetinden son dakika haberi: Anne ve babasını siyanürle zehirlemişti, rapor belli oldu!

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında İzmir'de yaşanan siyanürlü dehşete ilişkin gelişmesi! Türkiye'nin gündemine oturan olayda, Mahmut Can Kalkan için istenen rapor mahkemeye ulaştı. Bilindiği üzere, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi olan Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp önce anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki kardeşi Emir Can Kalkan ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı Emir Can Kalkan'ın üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti.

RAPOR BELLİ OLDU!

Edinilen son dakika bilgisine göre, mahkeme tarafından istenen rapor, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlandı ve iletildi.

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İzmir'deki siyanür dehşetinden son dakika haberi: Anne ve babasını siyanürle zehirlemişti, rapor belli oldu!
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