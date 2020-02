İzmir'deki siyanür dehşetinden son dakika haberi: Anne ve babasını siyanürle zehirlemişti, rapor belli oldu!

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında İzmir'de yaşanan siyanürlü dehşete ilişkin son dakika gelişmesi! Türkiye'nin gündemine oturan olayda, Mahmut Can Kalkan için istenen rapor mahkemeye ulaştı. Bilindiği üzere, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi olan Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp önce anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki kardeşi Emir Can Kalkan ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı Emir Can Kalkan'ın üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti.

RAPOR BELLİ OLDU!

Edinilen son dakika bilgisine göre, mahkeme tarafından istenen rapor, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlandı ve iletildi.