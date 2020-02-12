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'deki skandal damacana olayından son dakika haberi: O sucu kendisini böyle savundu!

'in Buca ilçesinde yaşanan ve sosyal medyada da geniş yankı uyandıran skandal olaya ilişkin son dakika haberi geldi. Apartman dairesine sipariş üzerine su getirdikten sonra müşteriden aldığı boş damacanaya asansörde idrarını yaptığı iddia edilen Emre A., savcılıkta ifade verdi. Emre A., asansör kamerasında yer alan görüntülere karşı kendisini savunurken şoke eden sözler kullandı. İşte, son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.2.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 11:24 ABONE OL
İzmir'deki skandal damacana olayından son dakika haberi: O sucu kendisini böyle savundu!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan ve geniş tepki çeken 'deki damacana suyu olayına ilişkin son dakika haberi geldi. Buca'nın Evka 1 Mahallesi'nde bulunan toplu konuttaki daireden, telefonla damacana su sipariş edildi. Bunun üzerine firmadan eve su getiren ve adının Emre A. olduğu tespit edilen kişi, ödeme sonrası bina sakininden boş damacanayı aldı. Asansöre binen Emre A., iddiaya göre, burada idrarını yaptı. Asansörden inen Emre A., binadan ayrıldı. Bir süre sonra asansöre binip, idrar kokusu alarak, rahatsız olan bina sakinleri, kamera kayıtlarını izledi.

O SUCU KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Asansör kamerasına yansıyan görüntülerde sucunun, arkasını dönüp, boş damacanayı önüne aldığı ardından da ters çevirdiği anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan ve binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler, sucunun önce damacananın içine idrarını yaptığı, ardından da bunu yere döktüğü şeklinde yorumlandı ve tepki çekti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Emre A., kendisinin savunurken şoke eden sözler kullandı.

İşte, son dakika haberinin tamamı;

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İzmir'deki skandal damacana olayından son dakika haberi: O sucu kendisini böyle savundu!
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