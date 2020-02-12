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ve ’ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Kastamonu ve Yozgat’ta okullar tatil olacak mı?

Ülke genelinde yaşanan soğuk havalar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle ve 'ta yaşayan vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Bu durumdan en çok etkilenenler şüphesiz öğrenciler ve işe giden vatandaşlar oluyor. Bilindiği üzere en son Yozgat ve Kastamonu'da okullar tatil edilmişti. Şimdi ise gözler illerin Valiliklerinden gelecek olan kar tatili açıklamasında! Peki Perşembe günü Kastamonu ve Yozgat'ta okullar tatil olacak mı? Kastamonu ve Yozgat'ta yarın okullar tatil mi?

Giriş Tarihi: 12.2.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 16:40 ABONE OL
Kastamonu ve Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Kastamonu ve Yozgat’ta okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarıları peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülke genelinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken bazı illerimizde okullar tatil ediliyor. Hal böyle olunca '' ve 'ta yarın okullar tatil mi?'' sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlarca öğrenci ve gözlerini Kastamonu ve Yozgat Valiliklerinden gelecek olan kar tatili haberine çevirmiş durumda. Ulaşım, eğitim gibi pek çok konuyu olumsuz yönde etkileyen kar yağışı sebebiyle okullar tatil ediliyor. Peki Kastamonu ve Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? Perşembe günü Kastamonu ve Yozgat'ta okullar tatil olacak mı?

KASTAMONU VE YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ? 13 ŞUBAT 2020

Yozgat ve Kastamonu için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilirsiniz.

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Kastamonu ve Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Kastamonu ve Yozgat’ta okullar tatil olacak mı?
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