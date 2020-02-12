Mersin'de eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Filiz Kaplan'ın (42) öldürülmesiyle ilgili tutuklu eski eşi Murat Ceritoğlu, tutuksuz sanıklardan Murat D. ve Akın A. ile avukatları katıldı. Sanık Hüseyin G. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, sanıkların olay yerine gittikleri kiralık aracın GPS kayıtlarına ilişkin rapor açıklandı. Raporda, cinayet günü kullanılan araçla, daha önce de sık sık Kaplan'ın evinin yakınlarına gidildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Savcı esasa ilişkin mütalaasında, sanıklardan Ceritoğlu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, indirim maddelerinin ise uygulanmamasını talep etti, diğer sanıkların ise beraatini istendi.

- İndirim uygulanmadı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatının da aralarında olduğu müştekilerin avukatları, mütalaada diğer sanıklar için istenen beraat kararına katılmadıklarını beyan etti.

Müşteki avukatı, "Sanıklar arasında fikir ve eylem birliği var. Bir kadının öldürülmesine engel olmayıp, kanlar içerisinde yerde yatan bir insana yardım etmeden olay yerinden gittiler. Nereye gittiler? İçki içmeye." dedi.

Murat Ceritoğlu ise savunmasında, GPS kayıtlarına ilişkin eski karısının evine kızından para istemek için gittiğini iddia ederek, "Diyecek bir şeyim yok. İğne ile cezalandırma varmış. Öyle bir şey varsa ben onu istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, Ceritoğlu'nu indirim uygulamayarak "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

Merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde yaşayan ve hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Filiz Kaplan, geçen yıl 28 Haziran'da işe gitmek üzere evden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

İddianamede, Ceritoğlu hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar hakkında ise suça yardım ettikleri gerekçesiyle 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.