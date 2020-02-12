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Mersin'de kayığı devrilen bekçinin cesedi Kıbrıs sahilinde bulundu

Mersin'de, 11 Ocak'ta arkadaşıyla birlikte isterken kayığın devrilmesiyle kaybolan 'nın cesedi, kaybolduktan 32 gün sonra  sahilinde bulundu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.2.2020 19:11 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 19:40 ABONE OL
Mersin'de kayığı devrilen bekçinin cesedi Kıbrıs sahilinde bulundu

Tarsus ilçesinde mahalle bekçilerinden Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın balık tutmak için açıldıkları kayık battı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, Özer ve Avcı'yı bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı.

Karadan, denizden ve havadan yürütülen çalışma sonucu 16 Ocak'ta Ömer Özer'in cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları sürerken, sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yenierenköy tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş erkek cesedi görüldü.

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Cesedin Oktay Avcı'ya ait olabileceğini düşünen ekipler, ailesine haber verdi. Bölgeye giden aile, cesedin Oktay Avcı'ya ait olduğunu belirtirken, ekipler ise kesin sonucun DNA testinden sonra belli olacağını açıkladı.

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Mersin'de kayığı devrilen bekçinin cesedi Kıbrıs sahilinde bulundu
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