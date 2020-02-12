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’den son dakika haberi: Kar yağışı ne kadar devam edecek? Bugün nasıl olacak?

genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, Salı günü itibariyle etkisini artırdı ve bu nedenle de ulaşımda ve günlük hayatta kısmi aksaklıklar meydana geldi. Şüphesiz ki kar yağışı en çok ulaşımı  etkiledi. Ulaşım aksaklıkları nedeniyle, öğrencilerin güvenliği için birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Kar tatili haberi gelen illerde öğrenciler karın tadını çıkardı. Peki, bugün nasıl olacak ve kar yağışı ne kadar sürecek? Haberimizde, Genel Müdürlüğü’ne ait son hava durumu tahmin raporlarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 07:42 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 07:42 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika haberi: Kar yağışı ne kadar devam edecek? Bugün hava durumu nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre yurdun birçok kesiminde kar yağışı bekleniyor. Yağışların, özellikle sabah 06:00 ve çğlen 12:00 saatleri arasında iç, batı ve doğu kesimlerde etkili olması bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle illerimizde okullar tatil edilirken, birçok ilçede kaymakamlık taraıfından da tatil kararı verildi. Vatandaşlar, evden çıkmadan önce 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun da yanıtını araştırıyor. Peki, yayımlanan son tahminlere göre yurt genelinde nasıl olacak?

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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ - 12 ŞUBAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Niğde,Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan birçok kesimde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji’den son dakika haberi: Kar yağışı ne kadar devam edecek? Bugün hava durumu nasıl olacak?
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