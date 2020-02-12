Nevşehir ve Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Kayseri ve Nevşehir’de Perşembe okullar tatil olacak mı? İşte detaylar

Haftalardır yurdun büyük bir kesiminde etkili olan kar yağışları gündelik hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, ulaşım konusunda da aksaklıkları beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca yaşadıkları şehirlerde kar tatili olup olmayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarda bulunuyor. Bu noktada en çok araştırılan konular arasında ise 'Nevşehir ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi?' sorusu yer alıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik. İşte 'Kayseri ve Nevşehir'de Perşembe okullar tatil olacak mı?' sorusunun yanıtını…

KAYSERİ VE NEVŞEHİR'DE 13 ŞUBAT PERŞEMBE (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri ve Nevşehir'de henüz kar tatili ile ilgili bir bilgi gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldikten hemen sonra haberimizin içerisinden bulabilirsiniz...