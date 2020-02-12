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ve ’de yarın okullar tatil mi? Kayseri ve Nevşehir’de Perşembe okullar tatil olacak mı? İşte detaylar

Yurt genelinde etkili olan soğuk havalar ve kar yağışları gündelik hayatı olumsuz yönde etkilerken, ulaşım konusunda da aksaklıklara ve problemlere neden oluyor. Hal böyle olunca, okul tatil haberleri ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. ve ’de yaşayan öğretmen, öğrenciler ve velileri; Nevşehir ve Kayseri’de yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili valiliklerden açıklama beklenirken, haberimizin içerisinden Kayseri ve Nevşehir’de Perşembe okullar tatil olacak mı? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 17:38 ABONE OL
Nevşehir ve Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Kayseri ve Nevşehir’de Perşembe okullar tatil olacak mı? İşte detaylar

Haftalardır yurdun büyük bir kesiminde etkili olan kar yağışları gündelik hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, ulaşım konusunda da aksaklıkları beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca yaşadıkları şehirlerde kar tatili olup olmayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarda bulunuyor. Bu noktada en çok araştırılan konular arasında ise 'Nevşehir ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi?' sorusu yer alıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik. İşte 'Kayseri ve Nevşehir'de Perşembe okullar tatil olacak mı?' sorusunun yanıtını…

KAYSERİ VE NEVŞEHİR'DE 13 ŞUBAT PERŞEMBE (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri ve Nevşehir'de henüz kar tatili ile ilgili bir bilgi gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldikten hemen sonra haberimizin içerisinden bulabilirsiniz...

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Nevşehir ve Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Kayseri ve Nevşehir’de Perşembe okullar tatil olacak mı? İşte detaylar
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