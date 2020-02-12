Opera salonu ortaya çıktı

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Taksim'de temeli 2019 yılının Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası yükselmeye başladı.Hummalı bir çalışmanın sürdüğü 95 bin 596 metrekare kapalı alanı bulunan inşaat sahasında sanatçıların performanslarının sergileneceği opera salonu da ortaya çıktı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini, genel inşaatın yüzde 25'inin, kaba inşaatının ise yüzde 85'inin tamamlandığını söyledi. Taksim'i bir kültür ve sanat sokağı haline dönüştürmesi hedeflenen yeni AKM projesinde, 2 bin 500 kişilik opera salonu, ayrıca 800 kişilik tiyatro, 1000 kişilik konferans, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane, kafeterya ve restoranlar ve 885 araçlık otopark bulunuyor.