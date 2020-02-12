Sağlıkçılar ve mürettebat karantinadan çıkarıldı

BUGÜN NELER OLDU

SağlıkBakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı" dedi. 9. Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, şunları söyledi:Eylül 2019'da eylem planımızı Bilim Kurulu'muzun önerisiyle güncellemiştik. Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk.Virüsü daha kısa sürede tespit eden kit üzerinde çalışılıyor. Koronavirüs tespiti için üretilen yeni kit 90-120 dakika içinde sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı.En son Mersin'de şüpheli bir vaka vardı onun da sonucu negatif çıktı. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında olan sağlık personeli ve mürettebat karantinadan çıkartıldı. 14 gün gözlem süresini evlerinde sağlık personeli kontrolünde tamamlayacaklar.Aşı ile herhangi bir sorunumuz yok. Yeterli aşımız olduğunu söyleyebilirim.