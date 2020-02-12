Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Sağlıkçılar ve mürettebat karantinadan çıkarıldı

Sağlıkçılar ve mürettebat karantinadan çıkarıldı

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK Yaşam
Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Sağlıkçılar ve mürettebat karantinadan çıkarıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı" dedi. 9. Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, şunları söyledi:
YETERLİ STOĞUMUZ VAR: Eylül 2019'da eylem planımızı Bilim Kurulu'muzun önerisiyle güncellemiştik. Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk.
YERLİ KİT KULLANILIYOR: Virüsü daha kısa sürede tespit eden kit üzerinde çalışılıyor. Koronavirüs tespiti için üretilen yeni kit 90-120 dakika içinde sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı.
GÖZLEM SÜRESİNİ EVLERİNDE TAMAMLAYACAKLAR: En son Mersin'de şüpheli bir vaka vardı onun da sonucu negatif çıktı. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında olan sağlık personeli ve mürettebat karantinadan çıkartıldı. 14 gün gözlem süresini evlerinde sağlık personeli kontrolünde tamamlayacaklar.
YETERLİ AŞIMIZ VAR: Aşı ile herhangi bir sorunumuz yok. Yeterli aşımız olduğunu söyleyebilirim.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlıkçılar ve mürettebat karantinadan çıkarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN