Şans Topu sonuçları 12 Şubat açıklandı mı? MPİ ile Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 222.657,75 TL'lik büyük ikramiyenin dört kişi tarafından bilinmesi neticesinde Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULA 12 ŞUBAT

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 12 Şubat 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve akabinde sonuçları açıklanacak.

(İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra MPİ bilet sorgulamanızı aşağıdaki ekrandan hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.)

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.