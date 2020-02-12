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12 Şubat açıklandı mı? MPİ ile çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama

12 Şubat çekilişini yakından takip eden vatandaşlar geçen hafta dört kişinin bildiği sonuçları büyük bir merak içerisinde bekliyor. Geçtiğimiz hafta 973. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen dört kişi olmuş ve 222.657,75 TL kazandırmıştı. 5 bilen kişi sayısı ise 18 olmuştu. Peki, saat kaçta açıklanacak? İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra 12 Şubat MPİ Şans Topu bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panel aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 12:12 ABONE OL
Şans Topu sonuçları 12 Şubat açıklandı mı? MPİ ile Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 222.657,75 TL'lik büyük ikramiyenin dört kişi tarafından bilinmesi neticesinde Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULA 12 ŞUBAT

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 12 Şubat 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve akabinde sonuçları açıklanacak.

(İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra MPİ bilet sorgulamanızı aşağıdaki ekrandan hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.)

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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