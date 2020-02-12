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çekiliş sonuçları saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ ile Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı 12 Şubat

Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen çekilişi için geri sayım devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından ’da noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekiliş öncesi şans oyunu severler ‘?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu akşam 1295. gerçekleştirilecek olan çekilişte geçtiğimiz cumartesi günü 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye bu haftaya devir etmişti. Hal böyle olunca da gün içerisinde ‘Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?’ sorusu kendine yer buluyor. Sabah.com.tr olarak Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranına haberimiz içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 11:43 ABONE OL
Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ ile Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı 12 Şubat

Sayısal Loto çekilişi bugün saat kaçta gerçekleştirilecek? Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta devir etmesinden dolayı bugün yapılacak çekilişe olan rağbet de son derece artmış durumda bulunuyor. Hal böyle olunca gün içerisinde 'Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?' açıklanacak sorusu araştırılıyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına yer verdik…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekilişi, 8 Ocak Çarşamba 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ ile Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı 12 Şubat
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