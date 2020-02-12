Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Çorum'da içinde 17 bin TL olan çantayı sahibine verdi! "İnsanlık vazifesi" dedi...

: 'da içinde 17 bin TL olan çantayı sahibine verdi! "İnsanlık vazifesi" dedi...

'un Osmancık ilçesinde ikamet eden Murat Bardak, içinde 17 bin TL bulunan bir çanta buldu. Bardak, çantayı bulur bulmaz Çorum Osmancık Zabıta Müdürlüğü'ne haber verdi. Şehirde yapılan anons ile çantanın sahibi bulundu. Çantası bulunan İhsan Yıldırım isimli vatandaş, bir miktar para teklif ettiğini ancak Bardak'ın kabul etmediğini söyledi. Bardak, "İnsanlık vazifesi" diyerek beklentisi olmadığını aktardı.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 15:09 ABONE OL
Son dakika: Çorum'da içinde 17 bin TL olan çantayı sahibine verdi! İnsanlık vazifesi dedi...

Çorum'un Osmancık ilçesinde işçi Murat Bardak, bulduğu içerisinde yaklaşık 17 bin lira olan çantayı, sahibi İhban Yıldırım'a teslim etti.

Karayolları'nda işçi olarak çalışan Murat Bardak, Osmancık Sanayi Sitesi'nde, içerisinde 17 bin lira olan çanta buldu. Bardak, durumu zabıtaya bildirdi. Zabıta ekipleri, bir miktar para bulunduğuna dair anons yaptı. Aracını tamir ettirmek için geldiği sanayide çantasını kaybeden İhsan Yıldırım, belediyeye giderek parayı teslim aldı.

Yolda bulduğu paranın sahibini aradığını anlatan Bardak, "Bir an bile tereddüt etmeden çevrede paranın sahibini bulmaya çalıştım. Bulamayınca zabıta ekiplerine başvurdum. Onlarda paranın sahibini bulduktan sonra teslim ettik. Biz helal para kazanan insanlarız hak etmediğimiz paraya el süremeyiz" dedi.

İhsan Yıldırım da parayı bulan Murat Bardak'a teşekkür ederek, "Karşılığında bir miktar para vermek istedim, fakat kabul etmedi. Bunun 'insanlık vazifesi' olduğunu söyledi" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Çorum'da içinde 17 bin TL olan çantayı sahibine verdi! "İnsanlık vazifesi" dedi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN