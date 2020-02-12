Son dakika haber: Yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe günü kar tatili olan iller açıklandı! İşte valilik tarafından eğitime ara verilen tüm iller…

Tüm Türkiye'de geçtiğimiz hafta sonundan bu yana etkili olmaya devam eden soğuk ve kar yağışlı hava sonrası pek ilin beyaz örtüyle kaplanmasının ardından illerin valiliklerinden son dakika kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü yurtta etkili olmaya başlayan ve pek ili beyaza bürüyen kar yağışının ardında yarın için okula gidecek olan öğrenci ve öğretmenler bulundukları illerde kar tatili olup olmayacağına ilişkin merkalı bekleyişleri sürüyor. Diğer yandan 13 Şubat Perşembe günü okula gitmeye hazırlanan öğrenci ve öğretmenler arama motorlarında yoğun olarak Yarın okullar tatil mi? sorusuyla araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte 13 Şubat Perşembe okulların tatil edildiği tüm iller…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ KAR TATİLİ OLAN İLLER AÇIKLANDI! İŞTE VALİLİK TARAFINDAN EĞİTİME ARA VERİLEN TÜM İLLER…

13 Şubat günü hangi illerde okulların tatil edildiğine ilişkin tüm detayları ve son dakika valilik açıklamalarını haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;