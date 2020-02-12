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Son dakika Haberi: 2 kişiyi öldürmüş, iki kişiyi yaralamıştı! Çifte cinayet sanığına iki kez müebbet ve 36 yıl hapis istemi
Son dakika Haberi: 2 kişiyi öldürmüş, iki kişiyi yaralamıştı! Çifte cinayet sanığına iki kez müebbet ve 36 yıl hapis istemi
Antalya'nın Serik ilçesinde 2018 yılında ortaya çıkan kavga ile ilgili dava devam etti. Olay 11 Nisan 2018'de Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi Elmalı mevkisinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olduğu bilinen Salih Avcı ile Hasan Borucu (26) arasında yaşanan işçi çalıştırma meselesi giderek büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte Salih Avcı, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekip, Hasan Borucu ile beraberinde bulunan kardeşi Hakan Borucu (25), İsmet Korkmaz (49) ve Ahmet Memiş'e (25) ateş etti.