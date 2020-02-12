Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika Haberi: 2 kişiyi öldürmüş, iki kişiyi yaralamıştı! Çifte cinayet sanığına iki kez müebbet ve 36 yıl hapis istemi

Haberi: 2 kişiyi öldürmüş, iki kişiyi yaralamıştı! Çifte cinayet sanığına iki kez müebbet ve 36 yıl hapis istemi

'nın Serik ilçesinde 2018 yılında ortaya çıkan kavga ile ilgili dava devam etti. Olay 11 Nisan 2018'de Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi Elmalı mevkisinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olduğu bilinen ile Hasan Borucu (26) arasında yaşanan işçi çalıştırma meselesi giderek büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte Salih Avcı, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekip, Hasan Borucu ile beraberinde bulunan kardeşi Hakan Borucu (25), İsmet Korkmaz (49) ve Ahmet Memiş'e (25) ateş etti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.2.2020 11:23 ABONE OL
Son dakika Haberi: 2 kişiyi öldürmüş, iki kişiyi yaralamıştı! Çifte cinayet sanığına iki kez müebbet ve 36 yıl hapis istemi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Haberi: 2 kişiyi öldürmüş, iki kişiyi yaralamıştı! Çifte cinayet sanığına iki kez müebbet ve 36 yıl hapis istemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN